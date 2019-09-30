Зеленский отказался возбуждать уголовное дело против Байдена по просьбе Трампа

СЕГОДНЯ 19:42 2019-09-30T19:42:39+03:00

Президент Незалежной заявил, что полиция готова расследовать нарушения украинских законов, но не будут делать этого по приказу из-за границы

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Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что власти Украины не станут вести расследований по приказам из других стран.

Однако он подчеркнул, что что полиция Незалежной готова расследовать любые случаи нарушения украинских законов.

- Нам нельзя приказывать что-то делать. Мы независимая страна, - отметил Зеленский.

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ИСТОЧНИК KP.RU