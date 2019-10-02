2019-10-02T15:45:38+03:00
Политика

Путин: "Я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты"

Президент России осудил людей, использующих юную экоактивистку в своих интересах
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президента России Владимира Путина не впечатлило выступление 16-летний экологической активистки Греты Тунберг, запись которого облетела весь мир. По мнению главы государства, девочку просто используют в чьих-то интересах.

"Я может быть вас разочарую, но я не разделяю общих восторгов по поводу выступления Греты. Когда детей кто-то использует в своих интересах, это достойно только осуждения. Особенно плохо, если на этом кто-то пытается зарабатывать", - сказал Владимир Путин.

Грета Тунберг — девочка, которая отчитала президентов.Её называют новой Жанной д’Арк. Её выдвигают на Нобелевскую премию мира. О ней говорят Меркель и Трамп. А она гневно отчитывает их за «украденное детство». Ведь ей всего 16…

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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