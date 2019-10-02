Путин: Россия готова продлить газовый контракт с Украиной

СЕГОДНЯ 16:35 2019-10-02T17:02:28+03:00

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Россия готова продлить контракт на транзит газа через Украину еще на год, но лишь в условиях европейского энергетического законодательства. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме "Российская энергетическая неделя".

Он напомнил, что Украина уже сейчас пытается имплементировать европейские нормы.

"И если она сможет это сделать до окончания года, <...> мы готовы будем работать в рамках европейского законодательства и подпишем договор о транзите", - сказал глава государства.

И даже, если Киев не успеет из-за большого количества внутренних процедур, которые нужно провести, Россия все равно готова подождать, продлив имеющийся контракт еще на год. Обсуждение этого вопроса могло начаться раньше, но формирование уполномоченных на такие переговоры органов власти на Украине несколько затянулось, передает ТАСС.

Сайт kp.ru писал, что в сентябре в Брюсселе состоялись трехсторонние консультации представителей России, Украины и ЕС по газу. Тогда также звучало предложение по продлению контракта при условии имплементации европейских норм в законодательство незалежной.

ИСТОЧНИК KP.RU