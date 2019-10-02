Василий Пискарев: Экспертиза доказала, что "Немецкая волна" призывала выходить на несанкционированный митинг

СЕГОДНЯ 21:40 2019-10-02T21:41:40+03:00

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Глава Комиссии Госдумы по расследованию иностранного вмешательства Василий Пискарев объяснил, почему немецкий медиахолдинг Deutsche Welle обвиняют в агитировании москвичей выходить на несанкционированный митинг в Москве.

- Мы считаем, что они (DW. - Ред.) оправдывают экстремистскую деятельность, нарушают законы о митингах, СМИ и другие. Мы попросили провести по публикациям независимое экспертное исследование, этим занялись люди, работающие в области лингвистики десятки лет и никак не связанные с политикой. Они нам утверждают, что в данной публикации фраза "Москва, выходи" не содержит никаких принятых в русском языке признаков цитирования – кавычек, ссылок на автора, выделения с помощью пунктуации.

"Москва, выходи" - однозначно призыв к участию в неразрешенной акции, что и у нас, и в Германии является нарушением закона. Кстати, там за аналогичные действия предусмотрены год лишения свободы и крупные штрафы, - рассказал депутат в интервью KP.RU. - Надо добавить, что они призывали-то выйти на митинг, связанный с проходящей у нас региональной избирательной кампанией. А иностранное юрлицо не имеет права заниматься агитационной деятельностью в период избирательных кампаний. За это предусмотрена уже административная ответственность. Такова мировая практика. Поэтому мы искренне хотели встретиться с руководством "Немецкой волны". Может, у них имеется своя версия? Но увы...Похоже, они испугались наших вопросов.

ИСТОЧНИК KP.RU