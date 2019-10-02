2 Окт. 23:58 2019-10-03T00:06:04+03:00

"Не на тех напали": Захарова на конференции RT Media Talk прокомментировала ситуацию в протестном Гонконге Фото: Виктория ИВАШЕЧКИНА

Официальный представитель МИД РФ подчеркнула, что вмешательство Запада в конфликт может иметь цель разрушить дипломатические отношения между РФ и Китаем

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Во вторник, 2 октября, в Москве прошла конференция, организованная телеканалом RT, в формате MEDIA TALK «В зоне конфликта: риски и ответственность журналистов». Эксперты из Индии, Италии, ЮАР и России обсуждали риски военных корреспондентов и особенности работы в горячих точках. Нюансы освещения СМИ протестов во Франции, Украине, Гонконге, а также проблему фейковых новостей и то, как научиться верифицировать информацию из горячих точек.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова приняла участие в одной из четырех сессий под названием «Четвёртая власть: роль СМИ в международных конфликтах». Вместе с тележурналистами Романом Бабаяном, Ирадой Зейналовой, а также главным редактором Russia Today Маргаритой Симоньян она обсудила тему протестов в Гонконге.

По мнению Захаровой, внешнее вмешательство (со стороны Запада) в ситуацию в Гонконге может иметь цель разрушить отношения между Китаем и Россией.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/735512" frameborder="0"></iframe> "Не на тех напали": Захарова на конференции RT Media Talk прокомментировала ситуацию в протестном Гонконге.Официальный представитель МИД РФ приняла участие в одной из четырех сессий под названием «Четвёртая власть: роль СМИ в международных конфликтах»

- Не на тех напали. Прежде чем влезать, наши западные партнёры должны были задать себе вопрос, потянут ли они эту историю. И пока, как оказывается, не тянут они это, - заявила официальный представитель МИД РФ. С точкой зрения Захаровой согласились и остальные спикеры.

Во время обсуждений было подчеркнуто, что китайское правительство напрямую пожаловалось на ряд западных спецслужб и обвинило в том, что они вмешиваются во внутренние дела страны.

Напомним, с начала июня текущего года в Гонконге проходят массовые акции протеста. Митинги были спровоцированы рассмотрением закона об экстрадиции.

На конференции RT были также продемонстрированы лучшие видеоработы военных корреспондентов со всего мира из зоны конфликтов. Победителям трех номинаций конкурса была вручена премия имени Халеда аль-Хатыба. Журналист несколько лет сотрудничал с RT Arabic, а 30 июля 2017 года погиб в сирийской провинции Хомс.

ИСТОЧНИК KP.RU