Девять человек стали жертвами тайфуна "Митаг" в Южной Корее
В стране нарушена работа общественного транспорта и подача электроэнергии
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Жертвами тайфуна "Митаг" в Южной Корее стали по меньшей мере девять человек. Все они погибли в результате разрушений, вызванных наводнениями и оползнями в городах Пусан, Ульджин, Каннын и Пхохан.
Также известно о семи пострадавших и пятерых пропавших без вести. Травмы получили жители Канвондо, Кёнсан-Пукто и острова Чеджудо.
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ИСТОЧНИК KP.RU