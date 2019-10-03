2019-10-03T13:22:52+03:00
Происшествия

Девять человек стали жертвами тайфуна "Митаг" в Южной Корее

В стране нарушена работа общественного транспорта и подача электроэнергии
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Жертвами тайфуна "Митаг" в Южной Корее стали по меньшей мере девять человек. Все они погибли в результате разрушений, вызванных наводнениями и оползнями в городах Пусан, Ульджин, Каннын и Пхохан.

Также известно о семи пострадавших и пятерых пропавших без вести. Травмы получили жители Канвондо, Кёнсан-Пукто и острова Чеджудо.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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