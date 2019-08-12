Число жертв тайфуна «Лекима» в Китае возросло до 43, судьба 17 человек неизвестна

СЕГОДНЯ 07:49 2019-08-12T07:49:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Число жертв тайфуна «Лекима» в КНР возросло до 43, еще 17 человек числятся пропавшими без вести, сообщает Центральное телевидение Китая. Уточняется, что 38 человек погибли и десять пропали в провинции Чжэцзян, а в провинции Шаньдун, на которую супертайфун обрушился в воскресенье, погибли пять человек, судьба семи пока неизвестна. Это данные по состоянию на полдень понедельника по местному времени (семь часов утра мск).

В провинции Чжэцзян в зоне стихийного бедствия оказались свыше пяти миллионов местных жителей. Тайфун, который сопровождается сильными ливнями и ураганным ветром, разрушил более 600 зданий, в том числе жилых домов, уничтожил около 175 тысяч гектаров сельхозугодий. Проливные дожди вызвали наводнения и оползни.

По предварительным оценкам, ущерб от «Лекима» составляет примерно 2,1 миллиарда долларов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, перед приближением тайфуна «Лекима» в пятницу утром Центральная метеорологическая служба Китая объявила «красный» – наивысший – уровень тревоги, тогда же были эвакуированы более миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU