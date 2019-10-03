Могерини отложила визит в Белоруссию

СЕГОДНЯ 14:51 2019-10-03T14:51:29+03:00

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Визит верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини в Минск был отложен на неопределенный срок.

Итальянский политик должна была посетить Белоруссию 4-5 октября, а также принять участие в мероприятии программы "Восточное партнерство". Его, к слову, тоже пришлось перенести.

Информацию уже подтвердили в Брюсселе, а также в пресс-службе министерства иностранных дел Белоруссии. Представитель МИД Анатолий Глаз уточнил, что ЕС проконсультировался с Минском перед тем, как принять решение.

"Визит верховного представителя в Белоруссию и министерское мероприятие «Восточного партнёрства» откладываются в связи с рядом изменений повестки дня различных участников, а также после контактов с белорусскими хозяевами", - цитирует ТАСС представителя внешнеполитического службы Европейского союза.

Сайт kp.ru писал, что ЕС ввел санкции против Белоруссии в 2004 году, а в 2016 году немного ослабил их. Последние годы отношения налаживались и сообщалось даже о возможности достижения соглашения о реадмиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU