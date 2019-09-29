Марк Захаров в последние дни жизни скрывал свое истинное состояние

Вся страна скорбит по легендарному Марку Захарову, который скончался 28 сентября в одной из столичных клиник от повторного воспаления легких. Меж тем 85-летний режиссер даже в последние дни жизни находил в себе силы сохранять мужество.

"Мы все переживаем, все приходят - лица вытянутые, не понимают, это правда или это розыгрыш какой-то? Не может быть, чтобы не стало Марка Анатольевича", - рассказал в эфире Радио "Комсомольская правда" директор театра "Ленком" Марк Варшавер

Он посетовал, что буквально три дня назад разговаривал с Захаровым. "Он то лучше, то немножко хуже. Так он чувствовал себя. Это были остаточные явления воспаления легких. Но он мог делать вид, что не хотел показывать очень сильно, что ему не очень хорошо", - отметил Варшавер.

Рассказывая о последнем дне жизни знаменитого режиссера, директор "Ленкома" сообщил: "Вчера, где-то в районе половины десятого, он проснулся, поздоровался с обслуживающим персоналом больницы, позавтракал и повернулся. Хотел заснуть... И ушел из жизни. Вот и все".

Марк Захаров, несмотря на почтенный возраст, до последних дней работал в родном "Ленкоме". Легендарный режиссер признавался, что ему как воздух нужен театр. В последнее время народный артист передвигался, опираясь на трость, и признавался, что каждый шаг дается ему с большим трудом. Но Захаров очень смущался, когда ему оказывали помощь: "Вы знаете, я могу без палочки по прямой идти. Но когда лестница вниз, вот тут я ее ненавижу, это мой главный враг. Но если есть перила, тогда ничего".

Прощание с легендарным режиссером Марком Захаровым пройдет во вторник, 1 октября, в его родном "Ленкоме". Народного артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734680" frameborder="0"></iframe> Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.

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