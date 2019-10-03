2019-10-03T23:59:31+03:00
Политика

Путин рассказал, что Россия помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении

Как отметил президент РФ, это кардинальным образом повысит обороноспособность КНР
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Выступая на заседании дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, президент России Владимир Путин рассказал, что наша страна помогает Китаю создать систему предупреждения о ракетном нападении, которая поможет кардинальным образом повысить обороноспособность КНР.

«Не знаю, большой тайны, наверно, не открою, все равно это станет ясно. Мы сейчас помогаем нашим китайским партнерам создать систему СПРН – систему предупреждения о ракетном нападении. Это очень серьезная вещь, которая капитальным, кардинальным образом повысит обороноспособность КНР. Потому что сейчас такую систему имеют только США и Россия», - сказал глава российского государства.

Владимир Путин подчеркнул, что Россия и Китай, активно взаимодействуя по разным направлениям – от аграрной сферы до космоса, – «не дружат и не работают вместе против кого бы то ни было», передает ТАСС.

«Мы всегда работаем в позитив, в интересах друг друга», - пояснил он, добавив, что такое сотрудничество успешно отражается на экономике обеих стран.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее на форуме в Сочи Владимир Путин провел переговоры с президентом Филиппин, пообещав помощь в борьбе с терроризмом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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