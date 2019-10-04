На реке в Индии перевернулось судно, семь человек погибли

СЕГОДНЯ 06:54 2019-10-04T07:02:55+03:00

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На реке Махананда в индийском городе Чанчал (штат Западная Бенгалия) на востоке страны опрокинулось переполненное людьми судно, в результате погибли не менее семи человек, судьба еще 50 пассажиров катера остается неизвестной.

Трагедия произошла вечером в четверг, 3 октября. Судно перевернулось на середине реки, на месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция.

По данным местных властей, в момент крушения на судне находились более 70 человек, именно перегруз и стал причиной аварии. Часть людей удалось спасти, обнаружены тела семи человек, однако свыше 50 считаются пропавшими без вести, передает РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в марте этого года на реке Тигр в иракском Мосуле перевернулся переполненный людьми паром, рассчитанный на 75 пассажиров. На борту находились 170 человек. Жертвами крушения тогда стали 96 человек. Большинство погибших – женщины и дети, которые не умели плавать.

ИСТОЧНИК KP.RU