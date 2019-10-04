2019-10-04T12:48:28+03:00
Общество

Силуанов предложил определить перечень профессий для самозанятых

По словам первого вице-премьера, эксперимент неплохо себя зарекомендовал
Мария ИГНАТЬЕВА
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Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий для самозанятых, а также расширить действие режима в субъектах страны. Сейчас эксперимент действует в четырех регионах РФ.

- Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован. Мы в таком случае будем готовы распространять этот механизм на субъекты РФ, - заявил Силуанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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