СЕГОДНЯ 12:48 2019-10-04T12:48:28+03:00

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Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий для самозанятых, а также расширить действие режима в субъектах страны. Сейчас эксперимент действует в четырех регионах РФ.

- Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован. Мы в таком случае будем готовы распространять этот механизм на субъекты РФ, - заявил Силуанов.

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ИСТОЧНИК KP.RU