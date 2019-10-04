Силуанов предложил определить перечень профессий для самозанятых
По словам первого вице-премьера, эксперимент неплохо себя зарекомендовал
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Министр финансов, первый вице-премьер России Антон Силуанов предложил определить перечень профессий для самозанятых, а также расширить действие режима в субъектах страны. Сейчас эксперимент действует в четырех регионах РФ.
- Нам, наверное, нужно четко определить перечень профессий, где такая система может работать. Водители, предположим, репетиторы и так далее и тому подобное. Перечень профессий должен быть фиксирован. Мы в таком случае будем готовы распространять этот механизм на субъекты РФ, - заявил Силуанов.
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ИСТОЧНИК KP.RU