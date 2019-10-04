Самарская область может стать одним из лидеров медицинского туризма в России

СЕГОДНЯ 19:51 2019-10-04T19:51:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Самарская область может стать одним из лидеров медицинского въездного туризма РФ. Потенциал региона в этой сфере признали эксперты в пятницу, 4 октября, на пленарных дискуссиях в рамках международного экономического форума "Волжский инвестиционный саммит и Всемирный день халяль".

- Самарская область входит в топ-10 российских регионов по привлекательности для иностранных пациентов. Она привлекает иностранных пациентов экономичными медицинскими услугами, высокими технологиями при оказании медпомощи и возможностью оказать ту или иную помощь, которая не разрешена в другой стране, к примеру, провести экстракорпоральное оплодотворение, - отметил президент Национального совета медицинского туризма Евгений Чернышев.

По мнению экспертов, которые приняли участие в дискуссии, у Самарской области есть все, чтобы стать одним из лидеров медицинского въездного туризма в РФ. В частности, это сформированный медицинский кластер, который объединяет как государственные, так и частные учреждения. Также у региона есть практический и научный потенциал и хорошая логистика - современный аэропорт, которые обслуживает прямые международные рейсы.

Отметим, что в 2018 году медицинскую помощь в Самарской области получили более 1,6 тысяч иностранных граждан, которые прибыли из 30 стран мира. 80% обратившихся составили жители Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Армении и Азербайджана. Регион планирует и дальше развивать свой потенциал в медицинском туризме, повышая качество оказания помощи пациентам в области ортопедии, травматологии, нейрохирургии и онкологии.

ИСТОЧНИК KP.RU