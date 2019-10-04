Матвиенко предложила ввести налог для самозанятых по всей России

4 Окт. 23:53 2019-10-04T23:56:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила с 2020 года ввести налог для самозанятых по всей России. На парламентских слушаниях в Совфеде 4 октября, посвященных обсуждению параметров бюджета на ближайшие три года, она отметила, что уже более 200 тысяч человек зарегистрировались в качестве самозанятых, и «специальный налог на профессиональный доход в целом оправдал себя».

«Предлагаем со следующего года распространить его на все регионы», - сказала спикер Совфеда.

Валентина Матвиенко добавила, что, по ее мнению, не стоит затягивать с этим вопросом, его давно надо было решать.

«Спокойно прошел эксперимент. Есть хороший результат», - приводит ее слова ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал, что в четырех регионах России – Москве, Подмосковье, Калужской области и Татарстане – в качестве эксперимента с 1 января 2019 года был введен налог для самозанятых граждан. Число людей, которые работают сами на себя и не платят при этом ни налоги, ни страховые взносы, по разным оценкам, в нашей стране составляет от трех до пяти миллионов человек. Самые распространенные профессии самозанятых – репетиторы, няни, ремонтники и фрилансеры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Выгодно ли быть самозанятым?

Наивные вопросы о новом налоговом режиме (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU