2019-10-05T07:28:32+03:00
Общество

Погода в Москве на 5 октября 2019 года: возможен дождь со снегом

В Гидрометцентре дали знать, какой будет погода в Москве на 5 октября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В воскресенье резко похолодаетВ воскресенье резко похолодаетФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Погода в Москве на 5 октября 2019 года будет облачной, как и в другие дни на этой недели, но преимущественно без осадков. Правда, местами по городу может выпасть немного дождя со снегом.

Температура воздуха днем будет держаться в пределах +9..+11 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до +3..+5. Ветер разовьет скорость 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление остановится в районе показателя 745 миллиметров ртутного столба.

Согласно данным Гидрометцентра России, уже в воскресенье в столице резко похолодает. Температура воздуха опустится до +3..+5 градусов. Небольшое потепление ожидается лишь к четвергу.

Сайт kp.ru писал, что эта неделя принесла много неприятностей метеозависимым людям. Сначала атмосферное давление опустилось до рекордно низких для 1 октября 730 миллиметров ртутного столба, а потом еще и содержание кислорода в воздухе значительно уменьшилось.

ИСТОЧНИК KP.RU

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