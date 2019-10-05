Погода в Москве на 5 октября 2019 года: возможен дождь со снегом
Погода в Москве на 5 октября 2019 года будет облачной, как и в другие дни на этой недели, но преимущественно без осадков. Правда, местами по городу может выпасть немного дождя со снегом.
Температура воздуха днем будет держаться в пределах +9..+11 градусов, а в ночные часы столбики термометров опустятся до +3..+5. Ветер разовьет скорость 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление остановится в районе показателя 745 миллиметров ртутного столба.
Согласно данным Гидрометцентра России, уже в воскресенье в столице резко похолодает. Температура воздуха опустится до +3..+5 градусов. Небольшое потепление ожидается лишь к четвергу.
Сайт kp.ru писал, что эта неделя принесла много неприятностей метеозависимым людям. Сначала атмосферное давление опустилось до рекордно низких для 1 октября 730 миллиметров ртутного столба, а потом еще и содержание кислорода в воздухе значительно уменьшилось.
ИСТОЧНИК KP.RU
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