2019-10-05T07:18:53+03:00
Происшествия

В МЧС рассказали, как отпугнуть агрессивных собак

Существует сразу несколько способов избежать укусов или хотя бы минимизировать ущерб
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Агрессивно настроенную собаку можно попытаться сбить с толку различными командами или более решительными действиями, вроде угроз. Если же животное уже решилось на нападение, то стоит попытаться хотя бы минимизировать ущерб. В МЧС России дали пару советов о том, как вести себя в подобных ситуациях.

Начать стоит с произнесения стандартных команд твердым голосом. "Место!", "Стоять!", "Сидеть!" или "Фу!" - серия таких обращений может дезориентировать собаку и заставить ее отступить.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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