Врачи рассказали, что действительно означает термин "второе дыхание"
Термин "второе дыхание" действительно проявляется физиологически, причем чаще всего это состояние испытывают люди, непривыкшие к физическим нагрузкам. Оно "открывается" после сильного утомления, вызванного резким увеличением активностей.
Врач-реабилитолог Александр Сибилев объяснил, что в такие моменты неподготовленный человеческий организм получает энергию от расщепления аденозинтрифосфата. Он, в свою очередь, синтезируется из питательных веществ.
Больше всего энергии выделяется при интенсивных анаэробных занятиях, например, спринте и бодибилдинге. Происходит процесс окисления глюкозы и образования молочной кислоты - начинают болеть мышцы, чувствуется усталость. В этот момент запускается биохимическая перестройка организма.
"Этот эффект и называется "вторым дыханием", - цитирует АиФ Сибилева.
Специалист добавил, что для человека такое состояние неопасно.
Сайт kp.ru писал, что ранее другой врач объяснил, почему не стоит слушать музыку через наушники.
ИСТОЧНИК KP.RU