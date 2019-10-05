Врачи рассказали, что действительно означает термин "второе дыхание"

СЕГОДНЯ 09:59 2019-10-05T10:18:23+03:00

Такое состояние чаще всего наблюдается у людей, непривыкших к физическим нагрузкам

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Термин "второе дыхание" действительно проявляется физиологически, причем чаще всего это состояние испытывают люди, непривыкшие к физическим нагрузкам. Оно "открывается" после сильного утомления, вызванного резким увеличением активностей.

Врач-реабилитолог Александр Сибилев объяснил, что в такие моменты неподготовленный человеческий организм получает энергию от расщепления аденозинтрифосфата. Он, в свою очередь, синтезируется из питательных веществ.

Больше всего энергии выделяется при интенсивных анаэробных занятиях, например, спринте и бодибилдинге. Происходит процесс окисления глюкозы и образования молочной кислоты - начинают болеть мышцы, чувствуется усталость. В этот момент запускается биохимическая перестройка организма.

"Этот эффект и называется "вторым дыханием", - цитирует АиФ Сибилева.

Специалист добавил, что для человека такое состояние неопасно.

Сайт kp.ru писал, что ранее другой врач объяснил, почему не стоит слушать музыку через наушники.

ИСТОЧНИК KP.RU