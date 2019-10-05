2019-10-05T13:33:16+03:00
Политика

Против Трампа готов выступить еще один разведчик США

У этого свидетеля гораздо больше информации по скандалу вокруг взаимоотношений президента и властей Украины
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Найден второй свидетель по делу о давлении Трампа на украинских властейНайден второй свидетель по делу о давлении Трампа на украинских властейФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Еще один американский разведчик готов дать показания против президента США Дональда Трампа. В его распоряжении имеется подробная информация о событиях, связанных с главой Белого дома и Украиной.

Вопрос относительно того, стоит ли подавать жалобу и обращаться в Конгресс, еще решается. Изначально исполняющий обязанности директора Национальной разведки Джозеф Магуайр запретил передавать материалы демократам.

При этом именно с этим разведчиком генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон советовался, когда изучал жалобу первого осведомителя, передает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

Сайт kp.ru писал, что утечка данных о телефонном разговоре Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским способствовала началу процедуры импичмента. Американского лидера обвинили в оказании давления на коллегу с целью поиска компромата на его конкурента на выборах Джо Байдена

Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Дональд Трамп, 45-й президент США»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Полиция объявила совладельца "Теремка" в розыск
Путин позвонил Эмомали Рахмону, чтобы поздравить с днем рождения
Опубликовано видео стрельб вертолетов Ка-52 «Аллигатор»
Венгрия массового изымает выданные украинцам паспорта
Составлен топ-10 самых популярных автомобилей в России
Число погибших в ходе протестов в Ираке достигло 72 человек
Эрдоган: Турция может начать операцию в Сирии в ближайшие дни
Гидрометцентр: зима в России становится короче
Обсудили международную кооперацию и экспорт: в Самаре завершилась деловая часть форума Volga Investment Summit
Не менее 14 человек пострадали при подрыве гранаты в Кашмире
Трамп поручил сократить штат Совета национальной безопасности
"Представьте себя на месте кружочка": В Сети обсуждают задачку для первоклашек
Врачи рассказали, что действительно означает термин "второе дыхание"
Российский телеведущий объяснил, зачем нужно обсуждать Украину
Путин поздравил учителей с профессиональным праздником
Электросамокаты и гироскутеры внесут в ПДД
Демократы нашли доказательства того, что Трамп шантажировал Зеленского
Число жертв июльского пожара в японской студии аниме возросло до 36
В США запретят въезжать мигрантам без медицинской страховки
В Калифорнии школьница пришла на занятия с заряженным пистолетом
Американская "экоактивистка" призвала есть детей и бомбить Россию
В МЧС рассказали, как отпугнуть агрессивных собак
Погода в Москве на 5 октября 2019 года: возможен дождь со снегом
Польский журналист обвинил США в выдумках о «российской угрозе»