Против Трампа готов выступить еще один разведчик США

СЕГОДНЯ 12:57 2019-10-05T13:33:16+03:00

Найден второй свидетель по делу о давлении Трампа на украинских властей Фото: REUTERS

У этого свидетеля гораздо больше информации по скандалу вокруг взаимоотношений президента и властей Украины

Изменить размер текста: A A

Еще один американский разведчик готов дать показания против президента США Дональда Трампа. В его распоряжении имеется подробная информация о событиях, связанных с главой Белого дома и Украиной.

Вопрос относительно того, стоит ли подавать жалобу и обращаться в Конгресс, еще решается. Изначально исполняющий обязанности директора Национальной разведки Джозеф Магуайр запретил передавать материалы демократам.

При этом именно с этим разведчиком генеральный инспектор разведывательного сообщества США Майкл Аткинсон советовался, когда изучал жалобу первого осведомителя, передает газета The New York Times со ссылкой на свои источники.

Сайт kp.ru писал, что утечка данных о телефонном разговоре Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским способствовала началу процедуры импичмента. Американского лидера обвинили в оказании давления на коллегу с целью поиска компромата на его конкурента на выборах Джо Байдена

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU