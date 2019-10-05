В ВКС России рассказали, как быстро смогут ответить на ядерный удар

СЕГОДНЯ 14:17 2019-10-05T14:33:40+03:00

В ВКС оценили сроки нанесения ответного ядерного удара в случае нападения на Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

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После срабатывания системы предупреждения о ракетном нападении у российских властей будет несколько десятков минут на то, чтобы принять решения об ответном ударе. Об этом рассказал начальник штаба 15-й армии Воздушно-космических сил особого назначения РФ Анатолий Нестечук.

По его словам, подлетное время бывает разное, и все зависит от того, откуда летит ракета и как летит.

"Эта цифра требует очень серьезной, мощной силы воли для принятия быстрого решения. Но в целом времени очень достаточно. Не минуты, не десятки минут — более десятков минут, так скажем", — сказал начальник штаба.

Нестечук подчеркнул, что ВКС очень важно получать информацию о противнике на стратегических воздушно-космических направлениях, поэтому активно ведется строительство радиолокационных станций системы предупреждения о ядерном ударе.

Только в рамках нынешней госпрограммы в 2021 году будет построена РЛС в Воркуте, в 2022-м — в Оленегорске, а в 2024-м — в Севастополе, передает РИА Новости.

Сайт kp.ru писал, что сейчас главную угрозу представляют США. Они открыто говорят о закреплении за собой право на нанесение превентивного удара в случае, если почувствуют опасностью.

ИСТОЧНИК KP.RU