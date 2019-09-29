2019-09-29T01:32:50+03:00
Политика

Муаллем с трибуны ГА ООН потребовал вывода из Сирии всех иностранных войск, находящихся там незаконно

Глава сирийского МИД подчеркнул, что попытки США и Турции создать зону безопасности на севере САР нарушают устав ООН
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Министр иностранных дел Сирии Валид МуаллемМинистр иностранных дел Сирии Валид МуаллемФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем потребовал вывести из страны все зарубежные войска, которые находятся на сирийской территории незаконно.

Глава МИД САР подчеркнул, что «США и Турция сохраняют незаконное военное присутствие на севере Сирии»

«Они настолько высокомерны, что проводят обсуждения о создании так называемой зоны безопасности на севере Сирии, как будто речь идет о создании такой зоны на американской или турецкой земле. Это нарушение международного права и устава ООН», - сказал Валид Муаллем.

Дипломат также подчеркнул, что официальный Дамаск «осуждает и отвергает по форме и по содержанию» любое соглашение по Сирии, заключенное «без какого-либо участия правительства Сирии».

«Любые иностранные силы, действующие на наших территориях без нашего разрешения, являются оккупационными силами, должны быть немедленно выведены», - провозгласил глава сирийского МИД.

Валид Муаллем добавил, что если иностранные войска не покинут территорию его страны, то у Дамаска «есть право принять любые контрмеры, предусмотренные международным правом», передает ТАСС.

Турецкие и американские войска проводят совместное патрулирование на севере Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Война в Сирии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24