Муаллем с трибуны ГА ООН потребовал вывода из Сирии всех иностранных войск, находящихся там незаконно

СЕГОДНЯ 01:15 2019-09-29T01:32:50+03:00

Глава сирийского МИД подчеркнул, что попытки США и Турции создать зону безопасности на севере САР нарушают устав ООН

Изменить размер текста: A A

Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем потребовал вывести из страны все зарубежные войска, которые находятся на сирийской территории незаконно.

Глава МИД САР подчеркнул, что «США и Турция сохраняют незаконное военное присутствие на севере Сирии»

«Они настолько высокомерны, что проводят обсуждения о создании так называемой зоны безопасности на севере Сирии, как будто речь идет о создании такой зоны на американской или турецкой земле. Это нарушение международного права и устава ООН», - сказал Валид Муаллем.

Дипломат также подчеркнул, что официальный Дамаск «осуждает и отвергает по форме и по содержанию» любое соглашение по Сирии, заключенное «без какого-либо участия правительства Сирии».

«Любые иностранные силы, действующие на наших территориях без нашего разрешения, являются оккупационными силами, должны быть немедленно выведены», - провозгласил глава сирийского МИД.

Валид Муаллем добавил, что если иностранные войска не покинут территорию его страны, то у Дамаска «есть право принять любые контрмеры, предусмотренные международным правом», передает ТАСС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/730864" frameborder="0"></iframe> Турецкие и американские войска проводят совместное патрулирование на севере Сирии.

ИСТОЧНИК KP.RU