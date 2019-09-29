Муаллем с трибуны ГА ООН потребовал вывода из Сирии всех иностранных войск, находящихся там незаконно
Выступая на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем потребовал вывести из страны все зарубежные войска, которые находятся на сирийской территории незаконно.
Глава МИД САР подчеркнул, что «США и Турция сохраняют незаконное военное присутствие на севере Сирии»
«Они настолько высокомерны, что проводят обсуждения о создании так называемой зоны безопасности на севере Сирии, как будто речь идет о создании такой зоны на американской или турецкой земле. Это нарушение международного права и устава ООН», - сказал Валид Муаллем.
Дипломат также подчеркнул, что официальный Дамаск «осуждает и отвергает по форме и по содержанию» любое соглашение по Сирии, заключенное «без какого-либо участия правительства Сирии».
«Любые иностранные силы, действующие на наших территориях без нашего разрешения, являются оккупационными силами, должны быть немедленно выведены», - провозгласил глава сирийского МИД.
Валид Муаллем добавил, что если иностранные войска не покинут территорию его страны, то у Дамаска «есть право принять любые контрмеры, предусмотренные международным правом», передает ТАСС.
Турецкие и американские войска проводят совместное патрулирование на севере Сирии.
ИСТОЧНИК KP.RU
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