2019-10-06T04:07:59+03:00
Политика

Турция стягивает войска и военную технику к границе с Сирией

Ранее Эрдоган объявил, что операция против сирийских курдов начнется «сегодня или завтра»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Турция стягивает войска и технику к границе с СириейТурция стягивает войска и технику к границе с СириейФото: REUTERS
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Вооруженные силы Турции стягивают дополнительные армейские подразделения и военную технику в расположенный на границе с Сирией уезд Акчакале. Об этом в ночь на воскресенье, 6 октября, со ссылкой на местное телевидение сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, переброска турецких войск к границе началась вскоре после того, как президент страны Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что спецоперация на севере Сирии к востоку от Евфрата начнется «сегодня или завтра», и уже отданы приказы. По его словам, цель операции – очистка приграничной сирийской территории от поддерживаемых Соединенными Штатами Сил самообороны сирийских курдов и создание там зоны безопасности. При этом он подчеркнул, что Анкара «решила действовать самостоятельно».

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне в Пентагоне заявили, что любая нескоординированная военная операция Турции в Сирии вызовет у Вашингтона серьезное беспокойство.

ИСТОЧНИК KP.RU

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