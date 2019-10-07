2019-10-07T17:36:16+03:00
Политика

В Госдуме планируют принять меры после допроса депутата Юмашевой в США

Спикер палаты Вячеслав Володин пообещал не допустить повторения подобных ситуаций в будущем
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что нижняя палата парламента может предпринять "определенные шаги" в связи с допросом депутата Инги Юмашевой в США.

Напомним, что 4 октября россиянку остановили в нью-йоркском аэропорту, куда она прибыла для участия в русско-американском форуме "Диалог Форт-Росс". Агент ФБР на протяжении часа задавал ей некие "неприемлемые" вопросы, а потом предложил продолжить разговор в неформальной обстановке в кафе.

Мария Захарова, официальный представитель МИД, про задержание Инги Юмашевой.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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