Зарплаты президента и премьера России выросли на 4,3%

СЕГОДНЯ 17:51 2019-10-07T18:29:36+03:00

На начало 2018 года Путин получал свыше 740 тысяч рублей в месяц Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Также был проиндексирован размер выплат для руководителей ведомств

Изменить размер текста: A A

Зарплата президента России была увеличена на 4,3%. Соответствующий указ подписал сам глава государства Владимир Путин.

Согласно документу, изменения вступили в силу 1 октября 2019 года. Индексация коснулась также зарплат премьер-министра страны и руководителей ряда ведомств. В их числе главы Минобороны, МВД, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии, СВР, Генпрокуратуры, Следственного комитета и Государственной фельдъегерской службы.

Кроме того, повышение получили вице-премьеры, секретарь Совета безопасности, председатель Центральной избирательной комиссии, представители России при международных организациях и сотрудники дипломатических представительств.

Указы об увеличении денежных вознаграждений опубликованы на официальном интернет-портале правовой информации.

Сайт kp.ru писал, что на 1 января 2018 года Путин получал свыше 741 тысячи рублей ежемесячно. Это без учета военной пенсии и при том, что у президента практически не бывает выходных.

ИСТОЧНИК KP.RU