МИД России упрекнул Киев в насильственной украинизации страны
Министерство иностранных дел России упрекнуло Киев в насильственной и тотальной украинизации страны. Таким образом в ведомстве прокомментировали недавнее заявление министра образования незалежной Анны Новосад.
Она сообщила, что к 2020 году все русскоязычные школы Украины будут переведены на государственный язык. В данном случае наблюдается "двойная дискриминация", ведь образовательные учреждения, в которых преподают на языках нацменьшинств Европейского союза, будут украинизированы тремя годами позже.
"История учит, что такие действия к добру не приводят. Государство, построенное на подавлении национально-языковой идентичности и нарушении прав человека, никогда не будет прочным и стабильным", - говорится в комментарии на сайте МИД.
Ведомства призвало власти Киева защищать декларируемые европейские ценности на деле, а не на словах. Также было опубликовано обращение к международным правозащитным организациям с просьбой дать принципиальную оценку действиям Украины.
Украинский язык стал «исключительным» на Украине.
ИСТОЧНИК KP.RU
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