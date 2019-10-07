2019-10-07T21:50:46+03:00
Политика

МИД России упрекнул Киев в насильственной украинизации страны

В сложившихся условиях русский язык подвергается "двойной дискриминации"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
МИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страныМИД России обвинил Киев в насильственной украинизации страныФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Министерство иностранных дел России упрекнуло Киев в насильственной и тотальной украинизации страны. Таким образом в ведомстве прокомментировали недавнее заявление министра образования незалежной Анны Новосад.

Она сообщила, что к 2020 году все русскоязычные школы Украины будут переведены на государственный язык. В данном случае наблюдается "двойная дискриминация", ведь образовательные учреждения, в которых преподают на языках нацменьшинств Европейского союза, будут украинизированы тремя годами позже.

"История учит, что такие действия к добру не приводят. Государство, построенное на подавлении национально-языковой идентичности и нарушении прав человека, никогда не будет прочным и стабильным", - говорится в комментарии на сайте МИД.

Ведомства призвало власти Киева защищать декларируемые европейские ценности на деле, а не на словах. Также было опубликовано обращение к международным правозащитным организациям с просьбой дать принципиальную оценку действиям Украины.

Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Глава Пентагона созвонился с Шойгу
Итальянский велогонщик умер, упав в 100 метрах от финиша
Киевский суд арестовал экс-депутата Рады, который выстрелил в прохожего
Запуск движения грузовых поездов по Крымскому мосту был отложен
Малый бизнес планируют обложить рекордными налогами
Трамп пригрозил стереть экономику Турции с лица земли
Допрошенная в США депутат Юмашева вернется в Россию во вторник
Рожденные на Украине сиамские близнецы прожили всего неделю
Росгвардия представила образец нагрудных жетонов для своих сотрудников
Мама спортсменки начала рожать на трибуне под гимн России
Павел Фукс стал фигурантом дела о мошенничестве на 6 млрд рублей
Зарплаты президента и премьера России выросли на 4,3%
В Госдуме планируют принять меры после допроса депутата Юмашевой в США
Преемник Могерини выступил за сохранение антироссийских санкций
В Госдуме прокомментировали слова США об опасности «Северного потока-2» для Европы
"На тройку с плюсом": Бастрыкин оценил работу следственного комитета
Актера из сериала "Кухня" ограбили в Москве
National Interest назвал пять самых "смертоносных" российских танков
США проведут крупнейшую за 25 лет переброску войск в Европу
У берегов Италии затонуло судно: погибли не менее 13 мигрантов
В Кремле рассчитывают, что Турция будет соблюдать целостность Сирии
Картина "Мона Лиза" вернулась на свое обычное место в Лувре
«Мне даже не стыдно»: Американка придумала способ успокоить дочерей и прославилась в Сети
Трамп: США пора выйти из "нелепых и бесконечных войн" в Сирии
Министр США: «Северный поток — 2» станет для Европы «сокрушительным ударом»