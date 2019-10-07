МИД России упрекнул Киев в насильственной украинизации страны

СЕГОДНЯ 21:39 2019-10-07T21:50:46+03:00

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Министерство иностранных дел России упрекнуло Киев в насильственной и тотальной украинизации страны. Таким образом в ведомстве прокомментировали недавнее заявление министра образования незалежной Анны Новосад.

Она сообщила, что к 2020 году все русскоязычные школы Украины будут переведены на государственный язык. В данном случае наблюдается "двойная дискриминация", ведь образовательные учреждения, в которых преподают на языках нацменьшинств Европейского союза, будут украинизированы тремя годами позже.

"История учит, что такие действия к добру не приводят. Государство, построенное на подавлении национально-языковой идентичности и нарушении прав человека, никогда не будет прочным и стабильным", - говорится в комментарии на сайте МИД.

Ведомства призвало власти Киева защищать декларируемые европейские ценности на деле, а не на словах. Также было опубликовано обращение к международным правозащитным организациям с просьбой дать принципиальную оценку действиям Украины.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/705286" frameborder="0"></iframe> Украинский язык стал «исключительным» на Украине.

ИСТОЧНИК KP.RU