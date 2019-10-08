В онкоцентре Блохина опровергли заявления медсестер о зарплате до пяти тысяч рублей
В Национальном медицинском исследовательском центре имени Блохина заявили, что медицинский персонал умышленно занижает в прессе уровень заработной платы. Для подтверждения своих слов пресс-служба онкоцентра готова опубликовать достоверную информацию, если учреждение получит разрешение на разглашение персональных данных.
- Одна из медсестер, называющая суммы, начисленные ей, а также другим медсестрам в НМИЦ онкологии имени Блохина за месяц от двух до пяти тысяч рублей, распространяет ложную информацию, уменьшая свою зарплату в десятки раз. Мы могли бы представить точные суммы начисленной за 2019 год зарплаты этой сотрудницы, что явилось бы лучшим доказательством лжи. Однако мы действуем в рамках закона и не можем разглашать персональную информацию, - сообщает пресс-служба .
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ИСТОЧНИК KP.RU