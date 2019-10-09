2019-10-09T02:02:20+03:00
Политика

МИД России прокомментировал вероятность переноса комитетов Генассамблеи ООН

В ведомстве уточнили, что для этого есть несколько площадок
Мария ИГНАТЬЕВА
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Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что перенос нескольких комитетов Генассамблеи ООН из Нью-Йорка вполне осуществим. Он даже предположил, где их можно разместить, но отметил, что это решение должны принимать в самой организации.

- Площадки для этого существуют. Есть филиалы ООН в Женеве, в Вене. Но это, опять же, должно быть решение Генассамблеи ООН. Мы считаем, что такой перенос можно рассмотреть и сделать, - заявил Вершинин в интервью газете «Известия».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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