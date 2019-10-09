2019-10-09T13:02:27+03:00
В мире

Нобелевская премия 2019 по химии досталась ученым за разработку литий-ионных батарей

За нобелевскую премию 2019 по химии боролись проекты по изучению ДНК и генома человека
Юлия САЛЬНИКОВА
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В команде над проектом работали ученые из Японии и СШАВ команде над проектом работали ученые из Японии и СШАФото: Кадр видео
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Нобелевская премию 2019 по химии досталась сразу трем ученым – в команде работали изобретатели из США и Японии.

Несмотря на то, что Нобелевский комитет не разглашает информацию о номинантах, ученые до объявления победителей составили список претендентов на самую престижную научную премию мира. Они собрали в список самые передовые разработки и проекты коллег со всего мира. В этот перечень попало сразу несколько работ о ДНК человека.

Британский химик Эдвин Саузерн нашел способ определять наличие отдельных фрагментов ДНК в образцах, содержащих весь геном. Это открытие может упростить работу следователям-криминалистам. Коллеги британца, целая команда из Франции и Германии, разработали методы редактирования генома.

Самому опытному ученому из команды-победителей премии 97 лет Фото: twitter.com

Самому опытному ученому из команды-победителей премии 97 летФото: twitter.com

Американцы Марвин Карутерс, Лерой Худ и Майкл Ханкапиллер вместе изучили основы процесса синтеза белков в ДНК.

Однако, Нобелевский комитет отдал предпочтение другому проекту.

Премию присудили трем ученым Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему (оба из США) и Акире Йошино (из Японии) за разработку литий-ионных батарей.

Кстати, самому опытному ученому из этой команды, Гуденафу - 97 лет! Литий-ионные батареи используют в гаджетах, такие батареи есть во всех сотовых телефонах, при этом авторам разработки еще никогда не присуждали Нобелевскую премию за такое полезное изобретение.

Ранее названы победители Нобелевской премии по медицине и по физике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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