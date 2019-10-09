Нобелевская премия 2019 по химии досталась ученым за разработку литий-ионных батарей
Нобелевская премию 2019 по химии досталась сразу трем ученым – в команде работали изобретатели из США и Японии.
Несмотря на то, что Нобелевский комитет не разглашает информацию о номинантах, ученые до объявления победителей составили список претендентов на самую престижную научную премию мира. Они собрали в список самые передовые разработки и проекты коллег со всего мира. В этот перечень попало сразу несколько работ о ДНК человека.
Британский химик Эдвин Саузерн нашел способ определять наличие отдельных фрагментов ДНК в образцах, содержащих весь геном. Это открытие может упростить работу следователям-криминалистам. Коллеги британца, целая команда из Франции и Германии, разработали методы редактирования генома.
Самому опытному ученому из команды-победителей премии 97 летФото: twitter.com
Американцы Марвин Карутерс, Лерой Худ и Майкл Ханкапиллер вместе изучили основы процесса синтеза белков в ДНК.
Однако, Нобелевский комитет отдал предпочтение другому проекту.
Премию присудили трем ученым Джону Гуденафу, Стенли Уиттингхему (оба из США) и Акире Йошино (из Японии) за разработку литий-ионных батарей.
Кстати, самому опытному ученому из этой команды, Гуденафу - 97 лет! Литий-ионные батареи используют в гаджетах, такие батареи есть во всех сотовых телефонах, при этом авторам разработки еще никогда не присуждали Нобелевскую премию за такое полезное изобретение.
Ранее названы победители Нобелевской премии по медицине и по физике.
ИСТОЧНИК KP.RU