Пентагон заявил, что операция в Сирии создает риски для самой Турции
США не поддерживают планы Анкары по зачистке приграничной территории соседней республики
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Соединенные Штаты не поддерживают решение Турции о проведении военной операции на севере Сирии, поскольку такие действия могут иметь дестабилизирующие последствия для самой Анкары и других стран региона. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.
Он подчеркнул, что американские Вооруженные силы не будут вовлечены в эту операцию.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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