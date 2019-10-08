2019-10-08T11:50:58+03:00
Политика

Пентагон заявил, что операция в Сирии создает риски для самой Турции

США не поддерживают планы Анкары по зачистке приграничной территории соседней республики
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Соединенные Штаты не поддерживают решение Турции о проведении военной операции на севере Сирии, поскольку такие действия могут иметь дестабилизирующие последствия для самой Анкары и других стран региона. Такое заявление сделал официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

Он подчеркнул, что американские Вооруженные силы не будут вовлечены в эту операцию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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