Опубликовано видео начала операции турецких войск в Сирии
Опубликовано видео начала военной операции турецких войск на северо-востоке Сирии. На записи - авиаудары по сирийскому городу Тель-Абьяд.
Запись боевых действий в рамках турецкой операции «Источник мира» опубликовал телеканал NTV. На кадрах видно, как вблизи городской застройки поднимаются высокие столбы дыма от ударов турецких ВВС.
Видео начала турецкой операции в Сирии.На кадрах видны столбы дыма в результате ударов с воздуха по сирийскому городу Тель-Абьяд.
Напомним, в среду, 9 сентября, президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии против Рабочей партии Курдистана. По его словам, целью военных действий является уничтожить террористический коридор на южных границах республики.
Действия Анкары осудили страны Евросоюза. Франция, Германия, Великобритания, Бельгия и Польша потребуют созвать Совбез ООН. В Вашингтоне военную операцию назвали «плохой идеей».
ИСТОЧНИК KP.RU