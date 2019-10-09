СЕГОДНЯ 21:27 2019-10-09T21:27:53+03:00

Опубликовано видео начала операции турецких войск в Сирии Фото: REUTERS

На кадрах видны столбы дыма от авиаударов по сирийскому городу Тель-Абьяд [видео]

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Опубликовано видео начала военной операции турецких войск на северо-востоке Сирии. На записи - авиаудары по сирийскому городу Тель-Абьяд.

Запись боевых действий в рамках турецкой операции «Источник мира» опубликовал телеканал NTV. На кадрах видно, как вблизи городской застройки поднимаются высокие столбы дыма от ударов турецких ВВС.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/736892" frameborder="0"></iframe> Видео начала турецкой операции в Сирии.На кадрах видны столбы дыма в результате ударов с воздуха по сирийскому городу Тель-Абьяд.

Напомним, в среду, 9 сентября, президент Турции Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции на северо-востоке Сирии против Рабочей партии Курдистана. По его словам, целью военных действий является уничтожить террористический коридор на южных границах республики.

Действия Анкары осудили страны Евросоюза. Франция, Германия, Великобритания, Бельгия и Польша потребуют созвать Совбез ООН. В Вашингтоне военную операцию назвали «плохой идеей».

ИСТОЧНИК KP.RU