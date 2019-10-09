Меркель и Зеленский согласились, что выполнены условия для встречи в «нормандском формате»
В ходе телефонного разговора канцлер Германии Ангела Меркель и украинский президент Владимир Зеленский выразили готовность к проведению саммита в "нормандском формате", поскольку стороны согласились, что выполнены все условия для ее проведения. Об этом сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.
В ведомстве уточнили, что основными темами переговоров Меркель и Зеленского стали положение дел на востоке Украины и дальнейшее взаимодействие в "нормандском формате". Стороны также заявили в необходимости реализации Минских соглашений.
В свою очередь в пресс-службе офиса лидера незалежной сообщили, что немецкий канцлер пообещала попытаться договориться с Россией и Францией о дате следующего саммита в "нормандском формате".
Напомним, ранее Зеленский выразил надежду, что встреча в "нормандском формате" состоится в ближайшее время, но украинский лидер признал, что переговоры ожидаются сложные, «с обсуждением конкретных вопросов». В Кремле тогда сообщили, что дата следующего саммита пока не определена, но отметили «активизацию» консультаций по этому вопросу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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