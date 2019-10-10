В России могут запретить "грязное" пальмовое масло
Коллегия Евразийской экономической комиссии попросила правительство России внести в законодательство Таможенного союза нормы по содержанию вредных глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах.
Сейчас, согласно единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, уровень содержания таких веществ не должен превышать одного миллиграмма на килограмм.
Вопрос внесения изменений в документ прорабатывается ЕЭК совместно с Россией, Белоруссией, Арменией, Казахстаном и Киргизией. Комиссия и министерство экономического развития РФ определяют, кто будет разрабатывать поправки.
Известно, что они коснутся импорта, производства и переработки "грязных" растительных масел, в том числе пальмового. Его часто используют в своих изделиях кондитеры, передает РБК.
Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году российский парламент проголосовал за отмену льготной ставки НДС на пальмовое масло, поскольку за ним сохранилась репутация вредного продукта.
ИСТОЧНИК KP.RU