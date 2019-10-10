В России могут запретить "грязное" пальмовое масло

СЕГОДНЯ 10:38 2019-10-10T10:56:14+03:00

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло Фото: EAST NEWS

Речь идет о производстве, импорте и переработке такой продукции

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Коллегия Евразийской экономической комиссии попросила правительство России внести в законодательство Таможенного союза нормы по содержанию вредных глицидиловых эфиров жирных кислот в растительных маслах.

Сейчас, согласно единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, уровень содержания таких веществ не должен превышать одного миллиграмма на килограмм.

Вопрос внесения изменений в документ прорабатывается ЕЭК совместно с Россией, Белоруссией, Арменией, Казахстаном и Киргизией. Комиссия и министерство экономического развития РФ определяют, кто будет разрабатывать поправки.

Известно, что они коснутся импорта, производства и переработки "грязных" растительных масел, в том числе пальмового. Его часто используют в своих изделиях кондитеры, передает РБК.

Сайт kp.ru писал, что ранее в этом году российский парламент проголосовал за отмену льготной ставки НДС на пальмовое масло, поскольку за ним сохранилась репутация вредного продукта.

ИСТОЧНИК KP.RU