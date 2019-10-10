В машине напавшего на синагогу в немецком городе Галле нашли четыре килограмма взрывчатки

СЕГОДНЯ 16:57 2019-10-10T17:00:19+03:00

Полиция не исключает, что у мужчины был сообщник

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У организатора стрельбы в городе Галле в Германии возможно был сообщник. Такую информацию озвучил генпрокурор Петер Франк. Следователи продолжают изучать обстоятельства вооруженного нападения у синагоги. Напомним, 9 октября 27-летний мужчина расстрелял двух человек и попытался скрыться. Полицейским удалось его задержать. В машине подозреваемого обнаружили четыре килограмма взрывчатки. Оружие, из которого он застрелил немцев, вероятно было самодельным, сообщают следователи.

Полиция выясняет, был ли у Штеффана Б сообщник или подстрекатель.

- Мы будем его преследовать. Для этого нам нужно изучить все его коммуникации, рассмотреть его активность в даркнете перед нападением, -приводит слова генпрокурора РИА Новости.

Уже известно - подозреваемый в преступлении вел трансляцию нападения в социальных сетях. Мужчина называл себя "анонимом" и говорит по-английски. Из-за инцидента в Германии усилили охрану вблизи синагог.

ИСТОЧНИК KP.RU