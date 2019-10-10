Кремль: Украина сорвала разведение сил в ДНР под надуманным предлогом

СЕГОДНЯ 17:27 2019-10-10T17:32:37+03:00

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В Кремле считают, что Украина сорвала разведение сил в Донбассе «под надуманным предлогом». Ранее был утвержден график отвода сил и средств. Главным условием было прекращение огня в течение семидневного срока. По заявлению киевских властей это условие выполнено не было – в двух населенных пунктах Петровское и Золотое якобы применили оружие. Отвод сил отложили.

- Украинская сторона вчера под надуманным предлогом нарушения режима прекращения огня не стала приступать к практической части разведения, - приводит слова помощника президента России Юрия Ушакова ТАСС.

Ушаков добавил, что не выполнена ни одна договоренность, согласованная на саммитах в 2015 и 2016 годах. От результатов этого зависит проведение нового саммита. Напомним, встреча глав стран в нормандском формате состоится в Париже по предложению президента Франции Эммануэля Макрона. Ушаков сообщил - дата саммита будет определена только после разведения сил в Донбассе.

ИСТОЧНИК KP.RU