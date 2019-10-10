Зеленский рассчитывает на нормандский саммит в ноябре

СЕГОДНЯ 21:52 2019-10-10T22:00:16+03:00

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Владимир Зеленский сообщил украинским журналистам о планах по проведению саммита во Франции. Точная дата встречи глав стран нормандского формата станет известна на следующей неделе, сообщил в ходе пресс-марафона президент Украины. Он рассчитывает, что переговоры пройдут в Париже уже в ноябре.

Главным условием встречи станет вывод войск с территории Донбасса. При этом Зеленский сообщил журналистам, что считает - ответственность за отсрочку лежит на российской стороне. Ранее Украина объявила о невыполнении условий по выводу военных из ДНР. В Кремле считают - Украина под надуманным предлогом сорвала разведение сил.

Сам Зеленский считает, что в случае, если ситуация с Донбассом не будет решена до конца года и до этого срока ДНР не предоставят особый статус, то Украина может потерять возможность обсуждать этот вопрос в рамках минских соглашений. Президент Украины уточнил - закон об особом статусе не дает автономию Донбассу.

ИСТОЧНИК KP.RU