Верховный суд Германии арестовал застрелившего двух человек у синагоги в Галле экстремиста

10 Окт. 23:07 2019-10-10T23:12:04+03:00

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Подозреваемого в убийстве двух человек у синагоги в немецком городе Галле арестовали. Такое решение принял Верховный суд Германии 10 октября. Напомним, 28- лететний Штефан Б. устроил стрельбу по безоружным людям. Происходящее он снимал на камеру, называя себя «анонимом» и отрицая холокост.

С места преступления он попытался скрыться, но вскоре его задержали полицейские. В машине подозреваемого в преступлении нашли четыре килограмма взрывчатки, его оружие оказалось самодельным. Теперь следователи проверяют контакты, в том числе и в социальных сетях, чтобы определить – действовал задержанный один или у него были сообщники.

Как сообщает радиостанция SWR, 28-летнего немца обвиняют в убийстве двух человек.

Согласно первоначальным данным нападавших было двое. В Германии и Вене усилили меры безопасности в связи с расстрелом людей на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU