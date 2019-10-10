2019-10-10T23:12:04+03:00
В мире

Верховный суд Германии арестовал застрелившего двух человек у синагоги в Галле экстремиста

Полиция проверяет версию, что у нападавшего были сообщники
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Нападавшего поместили под стражуНападавшего поместили под стражуФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Подозреваемого в убийстве двух человек у синагоги в немецком городе Галле арестовали. Такое решение принял Верховный суд Германии 10 октября. Напомним, 28- лететний Штефан Б. устроил стрельбу по безоружным людям. Происходящее он снимал на камеру, называя себя «анонимом» и отрицая холокост.

С места преступления он попытался скрыться, но вскоре его задержали полицейские. В машине подозреваемого в преступлении нашли четыре килограмма взрывчатки, его оружие оказалось самодельным. Теперь следователи проверяют контакты, в том числе и в социальных сетях, чтобы определить – действовал задержанный один или у него были сообщники.

Как сообщает радиостанция SWR, 28-летнего немца обвиняют в убийстве двух человек.

Согласно первоначальным данным нападавших было двое. В Германии и Вене усилили меры безопасности в связи с расстрелом людей на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в саммите СНГ
"Так и давайте поговорим!": Скабеева ответила Зеленскому, который назвал общение с ней "очень опасным"
Зеленский признался, что ему не о чем говорить с российскими СМИ
В Китае сделали боевую летающую тарелку
Первый тайм матча Россия - Шотландия завершился вничью 0:0
Президентом Кубы стал Мигель Диас-Канель
Норвегия отказалась войти в систему ПРО НАТО из-за России
Зеленский рассчитывает на нормандский саммит в ноябре
Под Калугой четыре пассажира автобуса погибли в аварии с фурой
Зеленский назвал журналистку Скабееву «очень опасной»
Москва встала в семибалльных пробках
Трамп пообещал «сильно ударить» по Турции из-за операции в Сирии
Турецкие военные уничтожили 174 «террориста» в Сирии
Звезда "Ливерпуля" Робертсон выведет Шотландию на матч против России
Дзюба, Головин и Фернандес появятся в стартовом составе России на матч с Шотландией
«Останемся с Россией один на один»: Зеленский допустил выход Украины из минского договора