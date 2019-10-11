2019-10-11T14:54:05+03:00
Общество

Причина смерти Алексея Леонова: космонавт умер после продолжительной болезни

Стала известна причина смерти Алексея Леонова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов в 1965 году. Фото Валентина Черединцева /Фотохроника ТАССЛетчик-космонавт СССР Алексей Леонов в 1965 году. Фото Валентина Черединцева /Фотохроника ТАСС
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Причиной смерти Алексей Леонова стала продолжительная болезнь. Об этом сообщила помощница космонавта Наталья Филимонова.

Сайт kp.ru писал, что дважды Героя Советского Союза не стало в пятницу, 11 октября.

"Алексей Архипович скончался в госпитале имени Бурденко после продолжительной болезни", - сообщила Филимонова.

На момент смерти космонавту было 85 лет. Прощание и похороны состоятся 15 октября на Федеральном военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

Напомним, что именно Алексей Леонов стал первым человеком, побывавшим в открытом космосе.

Последнее время он неважно себя чувствовал, о чем еще в мае сообщила его супруга Светлана Павловна. Женщина рассказала, что Алексей Архипович перестал читать газеты из-за того, что вовремя не сделал операцию на глаза. И это была не единственная проблема.

Лётчик-космонавт Алексей Леонов: «Ни одна страна в одиночку на Марс не полетит».Обозреватель «КП» Александр Милкус взял эксклюзивное интервью у космонавта Алексея Леонова накануне его 80-летия

ИСТОЧНИК KP.RU

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