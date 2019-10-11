2019-10-11T17:50:56+03:00
Общество

Актер Евгений Миронов рассказал о знакомстве с Алексеем Леоновым

11 октября легендарный космонавт скончался
Елена АКИМОВА
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Летчик-космонавт СССР Алексей Леонов в 1965 году. Фото Валентина Черединцева /Фотохроника ТАССЛетчик-космонавт СССР Алексей Леонов в 1965 году. Фото Валентина Черединцева /Фотохроника ТАСС
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В пятницу, 11 октября скончался Алексей Леонов, человек, который первым в истории вышел в открытый космос. Его подвиг запечатлен не только в официальных документах, но и в кино. О событиях тех лет был снят фильм «Время первых» — роль молодого Леонова в нем исполнил актер Евгений Миронов.

- Мне очень импонировало, что Леонов такой творческий человек. К любой задаче он подходил с авантюрной легкостью, - рассказывает телеканалу «360» актер.

Ему удалось познакомиться с Леоновым еще до съемок фильма. Они были не просто знакомы, но и дружили много лет.

- Очень большая личность. Только такие люди могут совершать подвиги, не только в космосе, но и на Земле.

Евгений Миронов вспоминает легендарного космонавта, как открытого и доброго человека. Человека, который не говорил, а совершал поступки, а если уж и решался что-то сказать, то только правду и только в глаза.

- Я очень скорблю, потому что я потерял близкого человека, — заключил Миронов.

Алексея Леонова похоронят 15 октября на Федеральном мемориальном кладбище в Мытищах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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