2019-10-11T18:39:42+03:00
Спорт

Почетный президент РФС оценил идею создания фонда для финансирования клубов

По словам Вячеслава Колоскова, предложение имеет право на жизнь
Елена АКИМОВА
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В РФС оценили идею создать фонд финансирования футболаВ РФС оценили идею создать фонд финансирования футболаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал свое мнение относительно создания фонда для финансирования футбольных клубов.

Он отметил, что идея хорошая и может существовать, но есть подводные камни. В первую очередь в механизме финансирования – уравниловки в этом вопросе быть не может.

- Мне представляется, что фонд будет использоваться не для выплат зарплат и премия, а чтобы в трудной ситуации помочь команде удержаться на плаву, а не обанкротиться, — комментирует Колосков RТ.

Инициатива создания фонда принадлежит губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Президент, услышав предложение, оценил его позитивно.

Ранее Вячеслав Колосков вступился за Кокорина, которому отказали в регистрации. Комитет по статусу игроков отклонил заявление «Зенита». От отметил, что в интересах футбола было бы целесообразно разрешить Кокорину играть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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