Почетный президент РФС оценил идею создания фонда для финансирования клубов
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал свое мнение относительно создания фонда для финансирования футбольных клубов.
Он отметил, что идея хорошая и может существовать, но есть подводные камни. В первую очередь в механизме финансирования – уравниловки в этом вопросе быть не может.
- Мне представляется, что фонд будет использоваться не для выплат зарплат и премия, а чтобы в трудной ситуации помочь команде удержаться на плаву, а не обанкротиться, — комментирует Колосков RТ.
Инициатива создания фонда принадлежит губернатору Нижегородской области Глебу Никитину. Президент, услышав предложение, оценил его позитивно.
Ранее Вячеслав Колосков вступился за Кокорина, которому отказали в регистрации. Комитет по статусу игроков отклонил заявление «Зенита». От отметил, что в интересах футбола было бы целесообразно разрешить Кокорину играть.
ИСТОЧНИК KP.RU