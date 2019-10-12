Актер из фильма "Путь: Во все тяжкие" умер в день премьеры

СЕГОДНЯ 07:20 2019-10-12T07:46:25+03:00

Голливудской звезды не стало в возрасте 78 лет

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В Лос-Анджелесе умер американский актер Роберт Форстер. Он ушел из жизни в пятницу, 11 октября, в день премьеры нового фильма со своим участием "Путь: Во все тяжкие". Артисту было 78 лет.

Как сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на агента Форстера, причиной смерти стал рак мозга.

Роберт стал известен во многом благодаря роли Макса Черри в фильме Квентина Тарантино "Джеки Браун". Именно за нее он был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

Также Форстер сыграл детектива Макнайта в киноленте Дэвида Линча "Малхолланд Драйв" и участвовал в съемках популярных сериалов "Твин Пикс" и "Во все тяжкие". Зрители могут знать его по роли Эда Гэлбрейта или "исчезнувшего". По сюжету, мастер по ремонту пылесосов тайно предлагает услуги по предоставлению новых жизней и личностей преступникам.

Сайт kp.ru писал, что премьера нового полнометражного фильма с участием Форстера состоялась 11 октября. Кинолента продолжила развитие сюжета, который прервался на последнем сезоне "Во все тяжкие".

Netflix показал новый тизер полнометражного фильма Во все тяжкие .

ИСТОЧНИК KP.RU