2019-10-12T07:46:25+03:00
В мире

Актер из фильма "Путь: Во все тяжкие" умер в день премьеры

Голливудской звезды не стало в возрасте 78 лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Роберт ФорстерРоберт ФорстерФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Лос-Анджелесе умер американский актер Роберт Форстер. Он ушел из жизни в пятницу, 11 октября, в день премьеры нового фильма со своим участием "Путь: Во все тяжкие". Артисту было 78 лет.

Как сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на агента Форстера, причиной смерти стал рак мозга.

Роберт стал известен во многом благодаря роли Макса Черри в фильме Квентина Тарантино "Джеки Браун". Именно за нее он был номинирован на премию "Оскар" в категории "Лучшая мужская роль второго плана".

Также Форстер сыграл детектива Макнайта в киноленте Дэвида Линча "Малхолланд Драйв" и участвовал в съемках популярных сериалов "Твин Пикс" и "Во все тяжкие". Зрители могут знать его по роли Эда Гэлбрейта или "исчезнувшего". По сюжету, мастер по ремонту пылесосов тайно предлагает услуги по предоставлению новых жизней и личностей преступникам.

Сайт kp.ru писал, что премьера нового полнометражного фильма с участием Форстера состоялась 11 октября. Кинолента продолжила развитие сюжета, который прервался на последнем сезоне "Во все тяжкие".

Netflix показал новый тизер полнометражного фильма Во все тяжкие .

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число жертв стрельбы в керченским колледже возросло до 21 человека
Зеленский заявил, что Европа и СМИ шокированы поведением Порошенко
Трамп сообщил об отставке главы министерства внутренней безопасности США
Руководитель Гидрометцентра рассказал о погодной аномалии в России
Более 45 тысяч домов в Японии остались без электричества из-за мощного тайфуна "Хагибис"
В Пентагоне подтвердили, что турецкие ВС обстреляли американские войска в Сирии
В Совфеде выступили категорически против возвращения смертной казни в России
В МИД Турции объяснили рассказали о причинах покупки Анкарой ЗРК С-400 у РФ
Американские власти подали иск к Telegram Group Inc
"Умный, работящий": Мать подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселевой рассказала о своем сыне
В Анкаре отрицают обстрел военной базы США в Сирии
Трамп рассказал о достижении значительной торговой сделки с КНР
Минздрав разработал новые требования к посещению реанимации родственниками пациентов
Турция отказалась остановить военную операцию в Сирии