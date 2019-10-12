Зеленский заявил, что Европа и СМИ шокированы поведением Порошенко

СЕГОДНЯ 07:31 2019-10-12T08:07:39+03:00

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Вся Европа и СМИ шокированы тем, как ведет себя бывший президент Украины Петр Порошенко. Об этом заявил действующий глава государства Владимир Зеленский.

По его мнению, Порошенко хочет стать лидером "нового майдана". Он против разведения сил в Донбассе, поскольку прекрасно осознает - "формула Штайнмайера" находится на одной волне с тем, что обсуждается на улицах.

"Вы видели заявления и президента [Германии Франка-Вальтера] Штайнмайера и немецкой стороны, и французской стороны и многих европейских СМИ – они в шоке, потому что его риторика меняется также, как и его статус. Однако, единственное, что он забывает, что он уже не президент – не то, что он забывает, я боюсь, что он в это не верит", - сказал Зеленский в ходе выступления, запись которого была опубликована на странице его офиса в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что после подписания "формулы Штайнмайера" в Киеве начались массовые протесты. Националисты и сторонники Порошенко требуют отказаться от "капитуляции" и мешают оговоренному разводу войск в донбасских селах.

В одной из таких акций участвовал даже сам экс-президент. Он против урегулирования ситуации на юго-востоке страны таким способом, поскольку с России могут снять санкции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/736166" frameborder="0"></iframe> Порошенко пришел на митинг против подписания "формулы Штайнмайера".(с) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU