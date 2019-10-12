2019-10-12T08:07:39+03:00
Политика

Зеленский заявил, что Европа и СМИ шокированы поведением Порошенко

По мнению президента Украины, бывший глава государства хочет стать лидером "нового майдана"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Бывший президент Украины Петр ПорошенкоБывший президент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Вся Европа и СМИ шокированы тем, как ведет себя бывший президент Украины Петр Порошенко. Об этом заявил действующий глава государства Владимир Зеленский.

По его мнению, Порошенко хочет стать лидером "нового майдана". Он против разведения сил в Донбассе, поскольку прекрасно осознает - "формула Штайнмайера" находится на одной волне с тем, что обсуждается на улицах.

"Вы видели заявления и президента [Германии Франка-Вальтера] Штайнмайера и немецкой стороны, и французской стороны и многих европейских СМИ – они в шоке, потому что его риторика меняется также, как и его статус. Однако, единственное, что он забывает, что он уже не президент – не то, что он забывает, я боюсь, что он в это не верит", - сказал Зеленский в ходе выступления, запись которого была опубликована на странице его офиса в Facebook.

Сайт kp.ru писал, что после подписания "формулы Штайнмайера" в Киеве начались массовые протесты. Националисты и сторонники Порошенко требуют отказаться от "капитуляции" и мешают оговоренному разводу войск в донбасских селах.

В одной из таких акций участвовал даже сам экс-президент. Он против урегулирования ситуации на юго-востоке страны таким способом, поскольку с России могут снять санкции.

Порошенко пришел на митинг против подписания "формулы Штайнмайера".(с) Ruptly

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Число жертв стрельбы в керченским колледже возросло до 21 человека
Актер из фильма "Путь: Во все тяжкие" умер в день премьеры
Трамп сообщил об отставке главы министерства внутренней безопасности США
Руководитель Гидрометцентра рассказал о погодной аномалии в России
Более 45 тысяч домов в Японии остались без электричества из-за мощного тайфуна "Хагибис"
В Пентагоне подтвердили, что турецкие ВС обстреляли американские войска в Сирии
В Совфеде выступили категорически против возвращения смертной казни в России
В МИД Турции объяснили рассказали о причинах покупки Анкарой ЗРК С-400 у РФ
Американские власти подали иск к Telegram Group Inc
"Умный, работящий": Мать подозреваемого в убийстве девятилетней Лизы Киселевой рассказала о своем сыне
В Анкаре отрицают обстрел военной базы США в Сирии
Трамп рассказал о достижении значительной торговой сделки с КНР
Минздрав разработал новые требования к посещению реанимации родственниками пациентов
Турция отказалась остановить военную операцию в Сирии