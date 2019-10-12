В семи префектурах Японии объявлен наивысший уровень опасности

СЕГОДНЯ 10:03 2019-10-12T10:03:22+03:00

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Власти Японии объявили наивысший уровень опасности в семи префектурах странах - Токио, Гумма, Сайтама, Канагава, Яманаси, Нагано и Сидзуока. Именно на эти регионы обрушились ливни, которые бывают всего раз в несколько десятков лет.

Сообщение о приближении тайфуна "Хагибис" было разослано на мобильные телефоны. Также объявления звучали по телевидению и в интернете.

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU