Россия готова помочь Японии в связи с тайфуном «Хагибис»
Москва готова помочь Японии, где сейчас бушует самый мощный за последние 60 лет тайфун. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент России всегда крайне внимательно относится к таким обращениям, но пока обращения не было», - сказал представитель Кремля
Как писал сайт kp.ru, в субботу, 12 октября, тайфун «Хагибис» вошел в свою пиковую фазу и движется по направлению к Токио. В результате проливных дождей в одной из префектур сошёл оползень.
Из-за сильного ветра, скорость которого достигает 60 метров в секунду, разрушены дома, автомобили и опоры электропередач. Более десяти тысяч домов остались без электричества. Жертвами стихии уже стали по крайней мере два человека, трое пропали без вести и десятки пострадали.
Сильнейший тайфун приближается к Японии.Сильные ветры на восточном побережье - приближается тайфун Агибис
ИСТОЧНИК KP.RU