2019-10-12T22:01:39+03:00
Происшествия

Россия готова помочь Японии в связи с тайфуном «Хагибис»

В Кремле сообщили, что на данный момент обращений не поступало [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Сильным ветром разрушены дома, автомобили и опоры электропередач.Сильным ветром разрушены дома, автомобили и опоры электропередач.Фото: REUTERS
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Москва готова помочь Японии, где сейчас бушует самый мощный за последние 60 лет тайфун. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент России всегда крайне внимательно относится к таким обращениям, но пока обращения не было», - сказал представитель Кремля

Как писал сайт kp.ru, в субботу, 12 октября, тайфун «Хагибис» вошел в свою пиковую фазу и движется по направлению к Токио. В результате проливных дождей в одной из префектур сошёл оползень.

Из-за сильного ветра, скорость которого достигает 60 метров в секунду, разрушены дома, автомобили и опоры электропередач. Более десяти тысяч домов остались без электричества. Жертвами стихии уже стали по крайней мере два человека, трое пропали без вести и десятки пострадали.

Сильнейший тайфун приближается к Японии.Сильные ветры на восточном побережье - приближается тайфун Агибис

ИСТОЧНИК KP.RU

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