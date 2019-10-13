The Washington Post: Турецкие войска могли намеренно стрелять по военным США в Сирии

СЕГОДНЯ 08:12 2019-10-13T08:15:15+03:00

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Турецкие вооруженные силы в ходе операции «Источник мира» в Сирии могли намеренно обстреливать американских военных. Такого мнения придерживаются некоторые американские политики, которые на условиях анонимности согласились пообщаться с журналистами The Washington Post. Как сообщает издание, речь идет об атаке 11 октября. Напомним, турецкие войска перешли сирийскую границу 9 октября.

Позиции американских военных подверглись артиллерийскому обстрелу. Турецкая сторона, сообщает информатор, «прекрасно знала» о расположении американских военных. Стрельбы шла особым способом, которые военные называют «захватом цели в вилку». Снаряды летят поочередно – один с перелетом, второй -с недолетом. Третий удар – точно в цель.

Такие действия турецких "партнеров" наводят американцев на мысли, что турки просто стремятся вытеснить войска США и занять большую территорию, чем было оговорено раньше.

ИСТОЧНИК KP.RU