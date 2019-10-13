Турецкие войска захватили населенный пункт Сулук в Сирии

СЕГОДНЯ 13:34 2019-10-13T13:39:44+03:00

Об этом сообщает сирийский телеканал Ikhbariya

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Сирийские СМИ сообщают о захвате города Сулук в северо-восточной части провинции Ракка. Спецоперацию «Источник мира» турецкие власти начали 9 октября, в воскресенье 13 октября войска заняли провинцию Сулук. Репортер телеканала Ikhbariya передает о том, что турецкие военные совершили налет на военные самолеты Сирии в деревне Салхия.

- Американские оккупационные силы перевели 80 иностранных заключенных из террористической организации «Даеш» из тюрьмы Шадади через незаконный переход, - сообщает корреспондент телеканала.

Днем раее, в субботу 12 октября, турецкие власти официально подтвердили - стратегически важный город Рас эль-Айн взят под контроль.

Сайт kp.ru писал, что турецкие войска обстреляли американских военных. Источник из правительства США предположил, что таким образом турки пытаются вытеснить иностранных военных и занять большую территорию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kp.ru/video/embed/736892" frameborder="0"></iframe> Видео начала турецкой операции в Сирии.На кадрах видны столбы дыма в результате ударов с воздуха по сирийскому городу Тель-Абьяд.

ИСТОЧНИК KP.RU