Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии выросло до 33

СЕГОДНЯ 20:35 2019-10-13T20:35:14+03:00

Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии возросло до 33 Фото: REUTERS

В поисково-спасательных работах задействованы около 27 тысяч военнослужащих [видео]

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Продолжает расти число погибших в результате самого мощного за последние 60 лет тайфуна «Хагибис» в Японии. Сообщается, что жертвами стихии стали уже по крайней мере 33 человека, 19 жителей пропали без вести и более 180 получили травмы различной степени.

Почти 1,6 миллион жителей одиннадцати префектур были эвакуированы. 425 тысяч домов остались без электричества.

В поисково-спасательных работах задействованы около 27 тысяч военнослужащих, бойцов национальных сил самообороны, полиции, пожарных и береговой охраны.

Напомним тайфун «Хагибис» вошел в свою пиковую фазу в субботу, 12 октября. В результате проливных дождей в одной из префектур сошёл оползень. Из-за сильного ветра переворачиваются автомобили и грузовики. Сложная ситуация в префектуре Нагано, где из-за разлива реки Синано затоплены обширные территории.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/737554" frameborder="0"></iframe> Тайфун в Японии: На Фукусиме — угроза утечки радиации.Страна восходящего солнца столкнулась с сильнейшим ударом стихии в истории

ИСТОЧНИК KP.RU