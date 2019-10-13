Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии выросло до 33
Продолжает расти число погибших в результате самого мощного за последние 60 лет тайфуна «Хагибис» в Японии. Сообщается, что жертвами стихии стали уже по крайней мере 33 человека, 19 жителей пропали без вести и более 180 получили травмы различной степени.
Почти 1,6 миллион жителей одиннадцати префектур были эвакуированы. 425 тысяч домов остались без электричества.
В поисково-спасательных работах задействованы около 27 тысяч военнослужащих, бойцов национальных сил самообороны, полиции, пожарных и береговой охраны.
Напомним тайфун «Хагибис» вошел в свою пиковую фазу в субботу, 12 октября. В результате проливных дождей в одной из префектур сошёл оползень. Из-за сильного ветра переворачиваются автомобили и грузовики. Сложная ситуация в префектуре Нагано, где из-за разлива реки Синано затоплены обширные территории.
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ИСТОЧНИК KP.RU