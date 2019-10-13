Курды предоставят сирийским войскам всю границу с Турцией для отражения атак

СЕГОДНЯ 22:40 2019-10-13T22:40:43+03:00

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Курдская Автономная администрация сообщила о достижении соглашения с Дамаском по размещению сирийских войск на всей границе с Турцией для сопротивления силам Анкары, которая проводит в регионе военную операцию «Источник мира».

«Чтобы предотвратить эту агрессию и противостоять ей, было достигнуто соглашение с сирийским правительством <...> чтобы сирийская армия могла развернуть свои войска вдоль сирийско-турецкой границы, чтобы оказать помощь "Сирийским демократическим силам" (SDF)», - передает AFP заявление курдов.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, сирийские правительственные войска направилась на север Сирии, чтобы остановить турецкую операцию.

Напомним, ранее CNN со ссылкой на внутриведомственный документ правительства Соединённых Штатов сообщило, что члены «Сил самообороны сирийских курдов» и «Рабочей партии Курдистана» попросили от Вашингтона остановить турецкую операцию, в противном случае они собирались договориться с Дамаском и Москвой.

ИСТОЧНИК KP.RU