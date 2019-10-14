Евросоюз продлил на год санкции по химоружию в отношении России

СЕГОДНЯ 10:21 2019-10-14T10:26:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Санкции по химоружию в отношении России ЕС продляет на год. Об этом сообщает ТАСС в понедельник 14 октября. Напомним, этот пакет санкций принят по делу Солсбери. В марте 2018 года Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены. Версий о причинах нападения в мире несколько. Среди них – вмешательство британской стороны, которая якобы предполагала, что Скрипаль планирует уехать в Россию. В самой Великобритании обвиняют Россию, хотя так и не было доказано, как, кто и чем совершил отравление.

В 2018 году состоялось заседание МИД Евросоюза, на котором принят первый пакет санкций по этому делу в отношении России. Ограничения коснутся производства химоружия. Счета руководителей российских разведывательных структур и "их ближайших соратников" ЕС планировал заморозить. Введен запрет на въезд некоторым россиянам в страны ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU