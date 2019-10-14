Песков: Россия не будет обсуждать крымский вопрос ни в каком формате

СЕГОДНЯ 18:16 2019-10-14T18:16:19+03:00

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Россия не собирается обсуждать вопрос принадлежности Крыма ни в каком из форматов. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя предложение украинского лидера Владимира Зеленского обменяться мнениями по этой теме на саммите в "нормандской четверки".

Представитель Кремля напомнил, что Москва в свое время уже закрыла поставленный вопрос, и причины всем "хорошо известны".

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ИСТОЧНИК KP.RU