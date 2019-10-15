2019-10-15T10:54:44+03:00
Общество

В десяти процентах российских школ нет спортзалов

Об этом сообщили в Минпросвещения
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В 10 процентах школ нет спортзаловВ 10 процентах школ нет спортзаловФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В минпросвещения сообщили, что в десяти процентах российских школ нет спортзалов. Это значит, что почти в 4,5 тысячах образовательных учреждений дети занимаются физкультурой в помещениях, не оборудованных должным образом. Директор департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения России Жанна Садовникова сообщила РИА Новости, что над этим вопросом сейчас занимаются в ведомстве.

Напомним, в бюджете на 2020 год основные статьи расходов – образование и здравоохранение.

Ранее сайт kp.ru писал что Минпросвещения заменило один обязательный урок физкультуры в российских школах на занятие по шахматам. Американские ученые провели исследование о том, как вяет физическая активность на успеваемость детей. Оказалось, дети, которые занимаются физкультурой, лучше других справляются с интеллектуальными заданиями, их успеваемость по другим предметам выше, чем у неспортивных ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ученые приблизились к пониманию причин извержения вулканов
В МИД Китая потребовали от Турции прекратить бои в Сирии
Этап Кубка мира по ездовому спорту вновь пройдет в Тотьме
Социологи: Россияне стали лучше относиться к Украине после избрания президентом Зеленского
Порядка 160 тысяч мирных жителей стали беженцами из-за турецкой операции в Сирии
В Украине проходят митинги против «формулы Штайнмайера»
Адвокат Трампа получил 500 тысяч долларов за консультацию от украинского бизнесмена Парнаса
В Европарламенте заподозрили Россию в причастности к протестам Греты Тунберг
Пара пришла хоронить на кладбище дочь и обнаружила закопанного заживо чужого ребенка
Соцстрах предупредил о мошенниках, действующих от имени фонда
«Закройте голову руками и завалитесь на бок»: в МЧС дали рекомендации, как выжить в ДТП
Россияне назвали самые скучные профессии
В России создадут промышленные площадки для испытаний промышленных дронов
Сирийские военные встретились с отступающими войсками США