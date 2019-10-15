СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-15T10:54:44+03:00

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В минпросвещения сообщили, что в десяти процентах российских школ нет спортзалов. Это значит, что почти в 4,5 тысячах образовательных учреждений дети занимаются физкультурой в помещениях, не оборудованных должным образом. Директор департамента государственной политики в сфере общего образования Минпросвещения России Жанна Садовникова сообщила РИА Новости, что над этим вопросом сейчас занимаются в ведомстве.

Напомним, в бюджете на 2020 год основные статьи расходов – образование и здравоохранение.

Ранее сайт kp.ru писал что Минпросвещения заменило один обязательный урок физкультуры в российских школах на занятие по шахматам. Американские ученые провели исследование о том, как вяет физическая активность на успеваемость детей. Оказалось, дети, которые занимаются физкультурой, лучше других справляются с интеллектуальными заданиями, их успеваемость по другим предметам выше, чем у неспортивных ребят.

ИСТОЧНИК KP.RU