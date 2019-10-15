2019-10-15T20:49:13+03:00
Происшествия

В "Лиза Алерт" предложили контролировать местоположение педофилов

Речь идет о пожизненном отслеживании передвижения людей, ранее осужденных за надругательство над детьми
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В "Лиза Алерт" предложили пожизненно отслеживать местоположение педофиловВ "Лиза Алерт" предложили пожизненно отслеживать местоположение педофиловФото: Агентство городских новостей "Москва"
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Председатель добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев предложил пожизненно отслеживать местоположение людей, ранее судимых за преступления сексуального характера против несовершеннолетних. Такая инициатива прозвучала во время обсуждения на круглом столе Общероссийского народного фронта во вторник, 15 октября.

"Задача - обеспечить контроль за этим человеком (осужденным педофилом) после окончания срока отбывания и принудительного лечения", - цитирует ТАСС Сергеева.

Предложение прозвучало на фоне того, что на прошлой неделе в Саратове была жестоко убита девятилетняя девочка. Сайт kp.ru писал, что ребенок пропал 9 октября по дороге в школу. Его поисками несколько дней занимался весь город.

Тело маленькой Лизы Киселевой обнаружили за закрытыми дверями одного из заброшенных гаражей. Предполагаемого убийцу уже задержали. Он заявил, что напал на ребенка из страха быть раскрытым. Школьница якобы спросила, кому принадлежит гараж, который преступник несколькими месяцами ранее незаконно присвоил себе.

«Смерть за смерть ребёнка».Убийство 9-летней девочки шокировало людей. Они жаждут мести…

ИСТОЧНИК KP.RU

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